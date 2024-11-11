Новости 11 ноября: декриминализация порнографии, аварийные отключения света

Об аварийных отключениях. В ряде областей утром 11 ноября ввели экстренные отключения света из-за угрозы российских ударов по энергетике.

Член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко объяснил, что аварийные отключения применяли как превентивный шаг для смягчения возможных последствий российских ударов.

О МВФ. 11 ноября стартует работа миссии Международного валютного фонда для шестого пересмотра программы сотрудничества с Украиной.

О порнографии. В Верховной Раде зарегистрировали доработанный законопроект о декриминализации создания порнографического контента.

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О бронировании. Бизнес-ассоциации призывают власти Украины восстановить определение критичности для предприятий и заблокированное бронирование работников.

О Кураховской ТЭС. Кураховскую теплоэлектростанцию, расположенную в Курахово Донецкой области, весной этого года разобрали на части для ремонта других поврежденных объектов энергетической инфраструктуры.

Эксклюзивы ЭП:

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"Появилась неуверенность в том, что будет происходить". Генсек ИСС о мировой торговле и Трампе

В интервью ЭП генеральный секретарь Международной торговой палаты Джон Дентон рассказал о рисках, с которыми столкнется мировая экономика при президентстве Трампа и перспективах украинского экспорта.