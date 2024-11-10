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Валютные резервы Зимбабве растут на фоне спроса на новую национальную валюту

Воскресенье, 10 ноября 2024, 17:04 - Владимир Туник-Фриз

Валютные резервы Зимбабве выросли до 509 млн долл, из-за того, что компании ликвидируют свои валютные позиции, создавая спрос на местную единицу.

Об этом сообщает Bloomberg.

Укреплению местной валюты, известной как ZiG, также способствовало повышение центральным банком базовых процентных ставок в сентябре до 35% с 20%.

На прошлой неделе ZiG достиг своего первого недельного роста после девальвации в конце сентября, поднявшись до 25,60 за доллар.

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"Жесткие условия ликвидности ZiG на фоне жесткой монетарной политики на рынке увеличили желание экономических агентов ликвидировать свои валютные позиции.

Эти условия в значительной степени способствовали укреплению национальной валюты", - сказал председатель Резервного банка Зимбабве Джона Мушайаванху.

По его словам, по состоянию на 6 ноября резервы в местной валюте составляли около 129 млн долл, в то время как резервы в иностранной валюте составляли 509 млн долл.

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ZiG, который начал функционировать в апреле и поддерживается золотовалютными резервами Зимбабве, является шестой попыткой страны за 15 лет создать стабильную местную валюту, которая заменит доллар в качестве основной единицы обмена.

В сентябре ZiG был девальвирован на 43% по отношению к доллару одновременно с повышением процентных ставок. Это привело к скачку месячной инфляции в октябре до 37,2% с 5,8% в сентябре.

Африка экономика финансы
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