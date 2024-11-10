В Купянской громаде больше не работают банкоматы и отделения "Укрпочты"

В Купянской громаде Харьковской области из-за российских обстрелов закрылось последнее отделение "Укрпочты" и прекратили работу банкоматы.

Источник: глава Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире телемарафона, сообщает Укринформ

Прямая речь: "К сожалению, закрылось отделение "Укрпочты", в связи с мерами безопасности, чтобы не было скоплений людей, не могли мы больше держать это отделение и подвергать каждую секунду работников и посетителей опасности. Также прекратили работу банкоматы в связи с применением большого количества fpv-дронов именно по машинам инкассаторов".

Детали: По его словам, армия РФ наблюдает за подъездами к Купянску и атакует fpv-дронами машины, не позволяя завести гуманитарную помощь.

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Глава громады призывает людей эвакуироваться.

Он напомнил, что погибшие в поселке Ковшаровка люди уже шесть дней под завалами, потому что россияне не дают применять спецтехнику и работать спасателям.

"Три человека погибли, лежат под завалами, и деблокировать их невозможно", - сказал Беседин.

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По его данным, 1100 жителей громады остаются на левом берегу Оскола без света, газа, централизованного водо- и теплоснабжения.

Украинская правда