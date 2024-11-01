В "Укрзализныце" назначили нового руководителя Пассажирской компании

Новым руководителем Пассажирской компании "Укрзализныци" назначен Олег Головащенко.

Об этом сообщил председатель правления компании Александр Перцовский, который до недавнего времени возглавлял пассажирское направление работы компании.

Ранее Головащенко возглавлял "Киевский электровагоноремонтный завод".

"Я встречал его там в ночные смены вместе с рабочими бригадами, встречал на разборах, когда он не стеснялся брать ответственность за ошибки, не "играл в волейбол", затягивая и перебрасывая задачи куда-то, а просто брался быстро исправлять.

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Встречал в первые дни марта 2022 года, когда изготавливали в кратчайшие сроки вагоны для медицинской эвакуации раненых, встречаю часто уже сейчас, в 2024 году, уже в целых медицинских поездах", - рассказал Перцовский.

Он отметил, что приоритеты Головащенко на новой должности включают обеспечение качественного подвижного состава, изготовление новых вагонов и ремонт старых.

Напомним:

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В октябре 2024 года Кабинет министров по представлению наблюдательного совета АО "Укрзализныця" назначил Александра Перцовского председателем правления компании сроком на три года. Он заменил на посту Евгения Лященко.

Лященко возглавил УЗ в марте 2023 года сроком на два года, до марта 2025 года. Он заменил на этом посту Александра Камышина, который стал министром Министерства стратегических отраслей промышленности, а ныне является членом наблюдательного совета УЗ.

Кадровые перестановки в УЗ совпали с назначением нового вице-премьера по восстановлению - министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, в ведомство которого сейчас входит и вертикаль инфраструктуры, а также возвращением в УЗ Камышина в качестве члена наблюдательного совета.

До назначения главой УЗ Лященко был членом правления предприятия по финансовому направлению. После увольнения он вернется на эту должность до конца срока контракта, то есть еще на полгода останется членом правления.