Предприниматели получили 224 миллиона за трудоустройство переселенцев в 2024 году

224 млн грн выплатило государство работодателям в рамках компенсационной программы за трудоустройство 11300 внутренне перемещенных лиц с начала 2024 года.

Об этом сообщила первая вице-премьер-министр Украины — министерка экономики Украины Юлия Свириденко.

"Более 8 тысяч работодателей с начала этого года получили от Правительства компенсацию за трудоустройство 11 300 украинцев, вынужденно переехавших из опасных регионов страны. Более четырехсот трудоустроенных – люди с инвалидностью", — подчеркнула Юлия Свириденко.

Как рассказали в министерстве экономики, размер компенсации, которая выплачивается работодателю за трудоустройство человека, получившего статус ВПЛ после 24 февраля 2022 года, составляет 8 тысяч гривен.

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В пресс-службе также напомнили, чтобы получить средства, работодатель должен заключить трудовой договор (в том числе по совместительству), гиг-контракт с внутренне перемещенным лицом и подать заявление на получение компенсации через Портал Действие или в бумажной форме в центре занятости вместе с пакетом необходимых документов.

Напомним:

Украинцам, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома, дали возможность покупать жилье по программе есть Обитель, возраст которого до 10 лет.

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