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Honda отзывает около 1,7 млн автомобилей из-за проблем с рулевым управлением

Среда, 9 октября 2024, 14:53 - Алексей Артемчук

Автомобильная компания Honda отзывает около 1,7 млн американских автомобилей из-за проблем с системой вождения на некоторых моделях, которые могут увеличить риск аварии. 

Об этом сообщает Reuters.

Под отзыв подпадают некоторые из известных автомобилей японского автопроизводителя, такие как Civic Type R, Acura Integra и CR-V 2022-2025 годов.

Отмечается, что блок рулевого редуктора мог быть изготовлен неправильно, что может вызвать чрезмерное внутреннее трение и привести к трудностям с управлением.

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Дилеры бесплатно заменят изношенную зубчатую пружину и при необходимости перераспределят или добавят масло.

автомобили
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