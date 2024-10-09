Honda отзывает около 1,7 млн автомобилей из-за проблем с рулевым управлением

Автомобильная компания Honda отзывает около 1,7 млн американских автомобилей из-за проблем с системой вождения на некоторых моделях, которые могут увеличить риск аварии.

Об этом сообщает Reuters.

Под отзыв подпадают некоторые из известных автомобилей японского автопроизводителя, такие как Civic Type R, Acura Integra и CR-V 2022-2025 годов.

Отмечается, что блок рулевого редуктора мог быть изготовлен неправильно, что может вызвать чрезмерное внутреннее трение и привести к трудностям с управлением.

Реклама:

Дилеры бесплатно заменят изношенную зубчатую пружину и при необходимости перераспределят или добавят масло.