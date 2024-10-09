Рада одобрила перезагрузку проверок бизнеса: что предусматривает законопроект

Верховная Рада Украины 8 октября поддержала в первом чтении правительственный законопроект, перезагружающий систему проверок бизнеса.

Об этом сообщает Минэкономики.

Целью документа является создание благоприятной среды для ведения бизнеса, развития малого и среднего предпринимательства.

В Минэкономики рассказали, что масштабная дерегуляция является составной частью одной из четырех стратегических целей, принятой правительством Стратегии МСП – возобновление и облегчение ведения бизнеса.

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"Мы стремимся перезагрузить систему проверок, переориентировать господствующий сегодня карательно-репрессивный подход к надзору и контролю на превентивный и риск-ориентированный. Одна из ключевых целей – ввести сбалансированную, прозрачную систему, которая гарантировала бы дальнейшее формирование благоприятного бизнес-климата и среды для развития бизнеса ", – прокомментировал первый заместитель министра экономики Алексей Соболев.

В частности, законопроект предусматривает:

Добровольное страхование гражданской ответственности за работу предпринимателей. Для застрахованных предпринимателей с средней и незначительной степенью риска уменьшится количество плановых проверок;

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Аудит деятельности предпринимателей как предупредительная мера. Предприниматели могут привлекать к такому аудиту специалистов органа контроля или независимой организации. Выявленные правонарушения можно будет исправить, при этом штрафные санкции в отношении бизнеса не будут применяться. Положительное заключение аудита позволит уменьшить количество плановых проверок в полтора раза: период между проверками увеличится для высокой степени риска с 1 до 1,5 лет, средней – с 3 до 4,5 лет, незначительной – с 5 до 7,5 лет.

Создает в органах контроля институт общественных советов по вопросам государственного контроля с участием представителей бизнеса. Привлечение общественности к рассмотрению жалоб предпринимателей повысит объективность и публичность такого рассмотрения, снизит нагрузку на суды путем досудебного рассмотрения жалоб.

Расширяет и усовершенствует функционал Инспекционного портала. Например, меры контроля и обмена документами будут осуществляться в электронной форме. Вводится е-кабинет для предпринимателей с возможностью подачи жалобы и отказа от комплексной проверки через е-систему и т.д. Автоматизация действий дозволит экономить время и ресурсы бизнесменов и государственных органов.

Вводит ответственность руководителя органа по контролю за несоблюдение подчиненными процедурных требований и дисциплинарную ответственность должностных лиц органа по контролю, если суд подтвердит незаконность решения этого органа по контролю.

В то же время, документ усиливает защиту прав граждан и стимулирует бизнес быть ответственным благодаря ликвидации неблагополучных схем избежания законных проверок.

Напомним:

Верховная Рада Украины приняла в целом правительственный проект закона Украины, согласно которому Гоструда лишается несвойственных функций.