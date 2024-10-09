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ДТЭК инвестировал более двух миллиардов в ремонты поврежденных обстрелами ТЭС 

Среда, 9 октября 2024, 13:22 - Алексей Артемчук

В течение 2024 года ДТЭК инвестировал более 2,3 миллиарда гривен в ремонты теплоэлектростанций после обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

В компании, конечным бенефициаром которой является Ринат Ахметов, отмечают, что все усилия энергетиков сейчас направлены на восстановление мощностей, которые были повреждены или разрушены во время массированных обстрелов.

Всего в 2024 году компания инвестирует в ремонты и восстановление ТЭС около 3,8 млрд грн. Это соответствует прошлогодним вложениям.

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Также в сообщении напоминают, что только в 2024 врагу удалось разрушить или повредить около 90% тепловой и гидрогенерации.

Напомним:

Оператор системы распределения электроэнергии "ДТЭК Киевские региональные электросети" реализовал на Ирпенском энергоузле пилотный проект цифрового двойника сетей.

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ДТЭК ТЭС электроэнергия
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Экономическая правда
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