Вопросы вкладчиков и клиентов "Фридом финанс": Гетманцев собирает комитет
Вторник, 8 октября 2024, 21:13 -
В пятницу, 11 октября, в 12.00 в налоговом комитете Верховной Рады состоятся слушания по вопросу вкладчиков и клиентов "Фридом финанс".
Об этом сообщил председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
Он также отметил, что слушания пока состоятся в закрытом режиме, но об их результатах обещает проинформировать.
Напомним:
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Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) разрешила клиентам подсанкционного брокера "Фридом финанс" получить еврооблигации Украины нового образца по итогам реструктуризации государственного долга.
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