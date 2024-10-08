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Вопросы вкладчиков и клиентов "Фридом финанс": Гетманцев собирает комитет

Вторник, 8 октября 2024, 21:13 - Виктор Волокита

В пятницу, 11 октября, в 12.00 в налоговом комитете Верховной Рады состоятся слушания по вопросу вкладчиков и клиентов "Фридом финанс".

Об этом сообщил председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. 

Он также отметил, что слушания пока состоятся в закрытом режиме, но об их результатах обещает проинформировать.

Напомним:

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Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) разрешила клиентам подсанкционного брокера "Фридом финанс" получить еврооблигации Украины нового образца по итогам реструктуризации государственного долга.

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