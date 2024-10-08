Новости 8 октября: очередное давление на бизнес, российские дроны возле АЭС

О Венгрии и Украине: Венгрия подтвердила, что задержит принятие кредита на 35 миллиардов евро для поддержки экономики Украины до того момента, как в США изберут нового президента 5 ноября.

О давлении на бизнес: Компания "Автомагистраль-Юг", которая занимается фортификационными работами вдоль линии фронта, в частности - Покровском направлении, заявила об остановке работ из-за действий Нацполиции.

Об АЭС и российских дронах: Российские "шахеды" снова нарушили запретную для полетов зону вокруг Южно-Украинской АЭС, что может свидетельствовать о подготовке РФ к ударам по украинской ядерной инфраструктуре.

Об опросе: Только 21% опрошенных украинцев оформили банковскую карту для участия в программе "Национальный кэшбек".

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О зерне: Россияне за 2024 год вывезли через порт Мариуполя более 180 тысяч тонн украденного украинского зерна.

Эксклюзивы ЭП

Бездействие или преступный умысел? Как НКЦБФР пренебрегает интересами украинцев в пользу подсанкционного россиянина

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Компания "Фридом финанс" продолжает работать в Украине в обход санкций, а 12 тысяч клиентов местного брокера уже два года не могут вернуть свои деньги. Как такое возможно и кто помогает подсанкционному россиянину зарабатывать на украинцах?

Безнаказанность и вседозволенность. Почему пойманных на коррупции работников МСЭК не сажают за решетку

Правоохранители массово задерживают глав МСЭК. Однако анализ ЭП судебных дел свидетельствует, что после громких разоблачений и заявлений власти о неотвратимости наказания ни один работник медицинской сферы за решеткой не оказался.