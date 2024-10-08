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Украинцы могут подать заявления о компенсации за уничтоженное жилье в "Дії"

Вторник, 8 октября 2024, 17:35 - Виктор Волокита

На портале "Дія" уже можно подать заявление о компенсации за уничтоженное жилье онлайн.

Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Важно, что теперь услугой смогут воспользоваться и люди без РНУКПН (Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, ранее индивидуальный налоговый номер (ИНН - ред.). Кроме того, теперь подать заявление могут и представители владельцев уничтоженного жилья. Для этого надо обратиться в любой ЦПАУ, не обязательно по месту жительства", - проинформировал министр. 

Он также сообщил, что с момента запуска услуги уже 10,7 тысячи семей получили жилищные сертификаты, 4,7 тысячи из них уже реализовано.

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Дія жилье
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