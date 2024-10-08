Венгрия будет блокировать кредит ЕС в размере 35 миллиардов евро для Украины – СМИ

Венгрия подтвердила, что задержит принятие кредита на 35 миллиардов евро для поддержки экономики Украины до того момента, как в США изберут нового президента 5 ноября.

Об этом сообщает издание Euronews.

Кредит планируется выплатить за счет сверхприбылей от замороженных активов Центрального банка России, постепенно возвращая предоставленные средства Украине, без нагрузки на бюджеты ЕС. Другие союзники из G7 должны также внести свой вклад, чтобы общая сумма достигла 45 миллиардов евро (50 миллиардов долларов).

США выражают обеспокоенность относительно стабильности этого плана, поскольку санкции ЕС на замороженные активы должны обновляться каждые шесть месяцев по единодушному согласию. Это означает, что любая страна-член в любой момент может заблокировать продление санкций, разморозить активы и разрушить весь проект.

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Особенно Венгрия известна тем, что блокирует санкции, пока не получит противоречивые уступки, которые иногда играют в пользу Кремля.

Чтобы успокоить опасения Вашингтона, Брюссель предложил продлить период обновления санкций с шести до 36 месяцев.

Хотя большинство стран-членов ЕС поддерживают быстрое принятие многомиллиардного кредита из-за финансовых трудностей Украины, Венгрия не спешит. Для Будапешта ключевое изменение в санкционном режиме должно быть решено только после 5 ноября.

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Для утверждения кредита требуется квалифицированное большинство, но для изменения санкций - единодушное согласие.

"Мы считаем, что вопрос продления российских санкций следует решать после выборов в США. Это была позиция Венгрии," - заявил министр финансов Венгрии Михай Варга во вторник после встречи министров в Люксембурге.

Министр подчеркнул, что дискуссия по кредиту на 35 миллиардов евро была "отличной," но решения, по его словам, придется ждать до ноября.

Еврокомиссар Паоло Джентилони, выступавший рядом с Варгой, отметил, что министры выразили "почти единодушную" поддержку изменения санкций, которую он назвал "предпосылкой" для привлечения участия США на равных условиях.

Напомним:

Странам ЕС и Европарламенту нужно быстро пройти все законодательные процедуры, чтобы Украина могла получить выплаты по новому кредиту в 35 миллиардов евро уже до конца текущего года.