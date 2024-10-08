Бизнес получит 20 миллионов евро помощи от Еврокомиссии через польский госбанк

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) подписал соглашения с Кредобанком и ПриватБанком о поддержке украинского малого и среднего бизнеса (МСБ) за средства ЕС на 20 млн евро.

Об этом сообщает пресс-служба BGK.

Соглашения реализуют договоренности BGK и Еврокомиссии по поддержке украинского МСБ. Выделенные деньги повысят кредитную привлекательность Кредобанка и ПриватБанка для украинских компаний, которые работают вблизи зоны боевых действий.

Отмечается, что это уже второй пакет помощи Еврокомиссии по поддержке украинского МСБ, который реализует BGK и банк в Украине. С начала 2023 года до июля 2024 года более 100 компаний, в основном из агропродовольственного и промышленного секторов, получили через Кредобанк поддержку на 20 млн евро в рамках первого пакета.

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Теперь в программе будет участвовать и ПриватБанк. Финансирование Еврокомиссии будет распределено между украинскими банками поровну - по 10 млн евро.

"Благодаря полученным средствам кредитная деятельность ПриватБанка будет дополнительно обеспечена гарантией Еврокомиссии. Финансирование будет предоставлено для покрытия энергетических потребностей сектора малого и среднего бизнеса в Украине вблизи боевых действий", - говорится в заявлении ПриватБанка.

В Кредобанке уточняют: по условиям соглашения, сумма гарантии Европейской комиссии будет депонирована на специальном счете в BGK и будет использоваться для возмещения потерь по проблемным кредитам. Гарантия будет покрывать 80% суммы кредита.

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