Рада расширила полномочия Нацбанка для борьбы с "дропами"

Верховная Рада 8 октября приняла законопроект #11043 относительно усовершенствования функций Национального банка Украины по государственному регулированию рынков финансовых услуг.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Закон поможет бороться с различными финансовыми мошенничествами, в том числе и с дропами", - пояснил депутат.

Он также отметил, что перед голосованием депутаты отклонили поправки, которыми предлагалось предоставить частичный доступ к данным о счетах граждан Нацполиции.

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В то же время, основными нововведениями проекта являются:

Разрешение финансовым компаниям, ломбардам и кредитным союзам предоставлять платежные услуги на основании имеющихся лицензий, без получения отдельной лицензии на предоставление финансовых платежных услуг;

Право НБУ устанавливать требования к достаточности, составляющих и расчета регулятивного капитала небанковских поставщиков платежных услуг;

Введение дистанционных инспекционных проверок;

Увеличение размера штрафов, которые применяет Национальный банк Украины, за нарушение требований законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке.

"Дропы" - люди, которые за вознаграждение предоставляют злоумышленникам/мошенникам доступ к своим банковским реквизитам: к картам/счетам, включая пин-коды и доступ к интернет-банкингу.

Напомним:

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С 1 октября 2024 года Национальный банк Украины устанавливает лимит в 150 тыс. грн в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту". Такое ограничение будет действовать полгода только на исходящие переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц.

Однако такой лимит не будет применяться для людей, чей ежемесячный официальный доход превышает установленное ограничение.

Также под ограничения не подпадают волонтеры, которые соответствуют определенным критериям:

физическое лицо официально зарегистрировано как волонтер;

проведение волонтерских сборов является типичной деятельностью по счетам физического лица-пользователя в поставщике платежных услуг;

физическое лицо подало письмо от государственного органа/военной части/благотворительного фонда о сотрудничестве в рамках организации сбора средств;

физическое лицо предоставило информацию о запланированных суммах и сроках сбора средств с указанием цели такого сбора и дальнейшего использования собранных средств;

информация из открытых источников, социальных сетей и Интернета подтверждает осуществление физическим лицом-пользователем волонтерской деятельности и цель волонтерских сборов.

Также не ограничиваются операции по реквизитам IBAN. В НБУ объясняли, что ограничение должно предотвратить использование платежной инфраструктуры в противоправных целях.