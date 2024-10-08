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Польские фермеры анонсировали блокирование пункта пропуска "Медика - Шегини"

Вторник, 8 октября 2024, 13:06

Польские фермеры анонсировали возможную акцию протеста в виде блокирования движения грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска "Медика - Шегини".

Об этом сообщила Гостаможслужба со ссылкой на данные польской стороны.

Как говорится в сообщении, акция может длиться с 8 октября по 31 декабря 2024 года.

"Сейчас оформление транспортных средств осуществляется в обычном режиме. В случае начала забастовки и о дальнейших изменениях ситуации будем информировать вас дополнительно", - сообщили таможенники.

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Напомним:

Польша фиксирует значительный рост экспорта польских продуктов на рынки третьих стран, обращая внимание на резкий рост экспорта в Украину за последние два года.

Польша таможня
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Экономическая правда
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