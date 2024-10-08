США одобрили продажу Италии самолетов с системами РЭБ за 680 миллионов долларов

Государственный департамент США принял решение об одобрении продажи Италии самолетов EA-37B, оснащенных системами радиоэлектронной борьбы.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, информирует "Европейская правда".

Италия сделала запрос на закупку самолетов с системами РЭБ EA-37B, а также сопутствующего оборудования.

Дополнительно программа включает поддержку, обучение, запасные части, техническое обслуживание и документацию.

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Количество каждого компонента не разглашается. Ориентировочная общая стоимость составляет 680 миллионов долларов.

"Предлагаемая продажа повысит способность Италии противостоять текущим и будущим угрозам благодаря повышению оперативной совместимости с ВВС США и нарушению связи командования и управления противника, когда Италия участвует в операциях за рубежом", – говорится в сообщении.

Также сообщалось, что США одобрили продажу Румынии радиолокационных систем воздушного наблюдения Sentinel.

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А в конце августа США одобрили продажу Нидерландам пусковых установок Patriot.