Украина и Словакия будут развивать сотрудничество в аграрной сфере

Руководители аграрных ведомств подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

В частности, документом предусматривается сотрудничество на уровне ассоциаций и фермеров и усиление между ними прямых горизонтальных связей.

"Украинские и словацкие фермеры должны понимать друг друга. Это залог долгого и взаимовыгодного сотрудничества. Нам важен опыт наших партнеров. Наши фермеры в сверхсложных условиях продолжают сеять и собирать урожай, а Украина - обеспечивать продовольственную безопасность мира", - подчеркнул министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль.

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Кроме того, аграрные министерства Украины и Словакии будут совместно работать в сферах разведения животных, селекции растений и развития экспорта между странами, а также уделять внимание научным исследованиям в сельском хозяйстве.

Руководитель украинского министерства пригласил словацкого коллегу Рихарда Такача приобщиться к поддержке украинских сельхозпроизводителей в прифронтовых регионах. При этом речь идет не только о грантах, но и об открытии совместных украинско-словацких предприятий по глубинной переработке.

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