Все разделы
Укр / Рус

Основатель Facebook Марк Цукерберг стал вторым самым богатым человеком в мире

Понедельник, 7 октября 2024, 19:18 - Алексей Артемчук
 
Getty Images

Цукерберг увеличил состояние на 78 млрд долл. и поднялся в рейтинге самых богатых людей мира.

Об этом сообщает CNN.

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг обошел Джеффа Безоса и Бернара Арно. Личное состояние Цукерберга оценивается в 211 млрд дол.

С начала 2024 года состояние Цукерберга выросло на 78,1 млрд долл, за последние 12 месяцев - на 82,6 млрд долл.

Реклама:

Состояние Цукерберга растет благодаря акциям Meta, которые подорожали на 72% с начала года до рекордных 595 долл.

Meta управляет популярными социальными сетями Facebook, Instagram и Threads, а также приложением для обмена мгновенными сообщениями WhatsApp.

Цукерберг не единственный технологический магнат, состояние которого резко выросло в этом году. Дженсен Хуанг, генеральный директор Nvidia, и Ларри Эллисон, соучредитель Oracle, в 2024 году увеличили свое состояние на 63,5 млрд долл и 55,9 млрд долл соответственно.

Реклама:

Самым богатым человеком в мире остается Илон Маск с состоянием в 263 млрд долл.

Facebook Instagram Meta
Реклама:
Материалы по теме
Meta запрещает аккаунты Russia Today и других медиа РФ 17 сентября 2024, 09:25
Meta может потерять до 10 процентов годового дохода из-за штрафа ЕС 1 июля 2024, 11:28
Законодатели штата Нью-Йорк одобрили запрет на сбор и продажу персональной информации несовершеннолетних 8 июня 2024, 15:02
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте