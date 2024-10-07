Основатель Facebook Марк Цукерберг стал вторым самым богатым человеком в мире

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Цукерберг увеличил состояние на 78 млрд долл. и поднялся в рейтинге самых богатых людей мира.

Об этом сообщает CNN.

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг обошел Джеффа Безоса и Бернара Арно. Личное состояние Цукерберга оценивается в 211 млрд дол.

С начала 2024 года состояние Цукерберга выросло на 78,1 млрд долл, за последние 12 месяцев - на 82,6 млрд долл.

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Состояние Цукерберга растет благодаря акциям Meta, которые подорожали на 72% с начала года до рекордных 595 долл.

Meta управляет популярными социальными сетями Facebook, Instagram и Threads, а также приложением для обмена мгновенными сообщениями WhatsApp.

Цукерберг не единственный технологический магнат, состояние которого резко выросло в этом году. Дженсен Хуанг, генеральный директор Nvidia, и Ларри Эллисон, соучредитель Oracle, в 2024 году увеличили свое состояние на 63,5 млрд долл и 55,9 млрд долл соответственно.

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Самым богатым человеком в мире остается Илон Маск с состоянием в 263 млрд долл.