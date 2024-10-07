Россия ударила по гражданскому судну с украинской кукурузой в Одесской области

АМПУ

В ночь с 5 на 6 октября российские войска атаковали баллистикой гражданское судно PARESA под флагом Сент-Китс и Невис в порту "Южный" (Одесская область).

Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Отмечается, что баллистическая ракета попала в трюм судна, загруженного 6 тысячами тонн украинской кукурузы, которая должна была отправиться в Италию.

"К счастью, 15 членов экипажа, граждан Египта и Сирии, не пострадали", - говорится в сообщении.

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Несмотря на заявления России о якобы военном грузе, на борту находилась только кукуруза, пишет АМПУ.