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Россия ударила по гражданскому судну с украинской кукурузой в Одесской области

Понедельник, 7 октября 2024, 15:24 - Артур Крыжный
 
АМПУ

В ночь с 5 на 6 октября российские войска атаковали баллистикой гражданское судно PARESA под флагом Сент-Китс и Невис в порту "Южный" (Одесская область).

Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Отмечается, что баллистическая ракета попала в трюм судна, загруженного 6 тысячами тонн украинской кукурузы, которая должна была отправиться в Италию.

"К счастью, 15 членов экипажа, граждан Египта и Сирии, не пострадали", - говорится в сообщении.

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Несмотря на заявления России о якобы военном грузе, на борту находилась только кукуруза, пишет АМПУ.

война
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