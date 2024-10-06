В Казахстане продолжается референдум по строительству первой атомной станции

В Казахстане продолжается референдум по строительству первой в стране Атомной электростанции.

Об этом сообщает Reuters.

В воскресенье в Казахстане началось голосование на референдуме относительно того, строить ли первую атомную электростанцию - идея, которую продвигает правительство президента Касым-Жомарта Токаева. Страна стремится избавиться от угольной генерации.

Правительство еще не назвало компанию, которая будет строить АЭС, но среди короткого списка упоминали, в частности, российскую "Росатом", однако в правительстве Казахстана отметили, что главного подрядчика строительства будут выбирать после референдума.

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План столкнулся с общественной критикой из-за беспокойства относительно любых связанных с этим опасностей, советского наследия ядерных испытаний и опасения, что Россия будет вовлечена в проект.

В селе Улькен на берегу озера Балкаш, которое правительство определило как место для строительства электростанции, некоторые местные жители надеются, что проект принесет рабочие места, в то время как другие выражают беспокойство по поводу воздействия на качество воды в озере.

На 16:00 по киевскому времени участие в референдуме приняли более 60% избирателей страны.

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