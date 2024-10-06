Правительство лейбористов проводит первый инвестиционный саммит: Wayve и Google примут участие

В первом международном инвестиционном саммите нового британского правительства примут участие руководители компаний, включая Google, Wayve и Brookfield Asset Management.

Об этом правительство во главе с Киром Стармером сообщило в субботу, передает Reuters.

Саммит, который состоится 14 октября, направлен на увеличение прямых иностранных инвестиций с целью содействия экономическому росту.

В прошлом месяце Илон Маск, генеральный директор Tesla и владелец компании X, раскритиковал Британию после сообщений о том, что его не пригласили на саммит.

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Правительство заявило, что среди докладчиков будут Рут Порат, президент и главный инвестиционный директор Alphabet и Google; Алекс Кендалл, генеральный директор Wayve; и Брюс Флат, генеральный директор Brookfield Asset Management .

В заявлении также отмечается, что в пятницу Стармер созывает в Шотландии первый Совет наций и регионов, в котором примут участие лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, а также региональные мэры со всей Англии, чтобы обсудить вопросы инвестиций и роста в преддверии саммита.