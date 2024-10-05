В Николаеве крылатыми ракетами атакован объект инфраструктуры
Суббота, 5 октября 2024, 10:00
Поздно вечером россияне атаковали Николаев крылатыми ракетами, есть попадания.
Источник: Николаевская ОВА
Детали: Уточняется, что около 22:27 враг атаковал инфраструктурный объект в городе Николаев.
Россия била крылатыми ракетами типа Х-59/Х-69. Пострадавших нет.
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Ранее, в 14:15, враг совершил артиллерийские обстрелы по открытой территории Галициновской громады неподалеку Николаева, без пострадавших.
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