Бизнес активно поддерживает обучение женщин вождению грузовиков

Фото: Укринформ

Более двух десятков украинских компаний из разных секторов экономики поддержали проект подготовки женщин-водителей грузовиков и будут способствовать их обучению и дальнейшему трудоустройству.

Об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач во время официального запуска пилотного проекта по подготовке женщин-водителей грузовиков, передает Укринформ.

"К пилотному проекту присоединились 25 крупных украинских компаний агробизнеса, перевозки и логистики. Они готовы поддерживать участниц программы во время обучения и в дальнейшем трудоустраивать их", - сообщил Деркач.

По его словам, проект по подготовке водительниц грузовиков, направленный на утверждение гендерного равенства в профессиональной сфере и преодоление дефицита кадров на рынке труда водителей-дальнобойщиков путем привлечения женщин к этой профессии.

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"Мы стремимся изменить стереотипы относительно так называемых "мужских" профессий и показать, что женщины могут быть успешными в различных сферах, включая управление грузовиками", - подчеркнул Деркач.

Напомним:

В транспортно-логистической сфере в Украине из-за мобилизации дефицит водителей достигает 25% потребности, в сфере пассажирских перевозок в городах - до 30%.

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