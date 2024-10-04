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В субботу отключений света не прогнозируется

Пятница, 4 октября 2024, 17:00 - Алексей Артемчук

В субботу, 5 октября, в Украине меры ограничения потребления электроэнергии не планируются.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"Пользуйтесь мощными электроприборами в дневные часы - с 10:00 до 16:00", - призвали в компании.

Напомним:

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За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Донецкой, Кировоградской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Чтобы не допустить перегрузки сеть в Сумской и Полтавской областях действуют аварийные отключения света.

электроэнергия
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Экономическая правда
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