В субботу отключений света не прогнозируется
Пятница, 4 октября 2024, 17:00 -
В субботу, 5 октября, в Украине меры ограничения потребления электроэнергии не планируются.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".
"Пользуйтесь мощными электроприборами в дневные часы - с 10:00 до 16:00", - призвали в компании.
Напомним:
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За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Донецкой, Кировоградской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.
Чтобы не допустить перегрузки сеть в Сумской и Полтавской областях действуют аварийные отключения света.
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