Украинцам изменили условия по программе еОселя: кого это касается

Украинцам, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома, дали возможность покупать жилье по программе еОселя, возраст которого до 10 лет. Это касаются жилья, которое расположено в Черниговской, Сумской, Харьковской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. Ранее по еОселя там можно было приобрести жилье, которое не старше 3 лет, что значительно ограничивало варианты для вынужденных переселенцев.

Об этом сообщила председатель комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Она сообщила, что правительство внесло изменения в условия доступного ипотечного кредитования граждан Украины еОселя. Теперь для внутренне - перемещенных лиц (ВПЛ) и для членов семьи ВПЛ первой степени родства предусмотрели возможность приобретения жилья в возрасте до десяти лет, если такое жилье расположено в Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. Ранее в этих регионах можно было купить жилье, возраст которого не старше трех лет.

"Это существенно ограничивало возможности украинцев, которые были вынуждены бежать с территории боевых действий и прифронтовых территорий. Фактически, когда они хотели приобрести жилье по программе льготной ипотеки еОселя, они должны были сделать это в новостройках. Но если в Киеве такого жилья много, то в регионах, к сожалению, нет - застройщики не спешили возводить там жилье в последние годы. А значит государство, по сути, ничем не помогало. Это нужно было исправить и это, в конце концов, произошло", - пояснила Елена Шуляк.

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По ее словам, в решении Кабмина говорится о том, что предметом ипотеки не могут быть дома, принятые в эксплуатацию ранее чем за десять лет до даты заключения договора, если такой объект недвижимости расположен в Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской области. Ранее это были дома, принятые в эксплуатацию ранее чем за три года.

Шуляк также подчеркнула, что Кабмин оставил без изменений норму, которая касается возраста жилья в Киеве. Как и раньше, по программе еОселя в столице нельзя покупать жилье, которое было введено в эксплуатацию ранее чем три года назад. Этот момент, отметила она, нужно еще доработать.

Парламентарий подчеркнула - внесенные изменения стали результатом в том числе и проведенных в этом году масштабных публичных консультаций на тему совершенствования жилищной политики. Во время консультаций обсудили законопроект "Об основных принципах жилищной политики", который имеет целью реформировать действующее жилищное законодательство, созданное еще в советское время. В частности, речь шла о его адаптации к эффективным практикам жилищной политики, действующим в ЕС. Это касается, например, введения института социального жилья. И одного из важнейших ее пунктов - введения социальной аренды.

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Впрочем, когда в начале консультаций со всеми стейкхолдерами начали обсуждать актуальные проблемы украинской жилищной политики, выяснили, что одна из тех, что беспокоит украинцев больше всего - недоступность прогорами льготной ипотеки еОселя. В частности, речь шла об условиях покупки такого жилья внутренне перемещенными лицами.

"Мы понимали, что эту проблему можно решить, не меняя действующее законодательство, поскольку для соответствующих изменений возможны на уровне нормативно-правовых актов. То есть, нужно решение Кабмина. Сегодня это, наконец было частично сделано", - резюмировала Елена Шуляк.

Напомним, 20 июня 2024 года в Парламенте 282 голосами поддержали во втором чтении и в целом законопроект №4254, который предусматривает проведение публичных консультаций всеми органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и т.д. при введении любых управленческих решений. Полноценно этот инструмент, который является одним из структурных маяков Ukraine Facility, заработает в Украине после завершения полномасштабной войны.

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