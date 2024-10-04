Правительство приняло нормативно-правовые акты для системы еАкциз

Правительство приняло нормативно-правовые акты, которые приближают внедрение еАкциза.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Принятые правительством акты касаются:

создания и функционирования системы еАкциз

предоставления выписок из системы

алгоритм и критерии формирования уникального группового идентификатора

составления акцизного электронного документа.

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Отмечается, что весной Минцифры запустит тестирование, а полноценно заработает еАкциз уже в январе 2026 года.

В сообщении добавляют, что еАкциз даст возможность потребителям проверять легальность продукции через Дію.

Кроме этого бизнес сможет получать акцизные марки без бюрократии и визитов в налоговую службу, а государство не будет терять средства из-за теневого рынка табака и алкоголя.

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