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Правительство приняло нормативно-правовые акты для системы еАкциз

Пятница, 4 октября 2024, 16:03 - Алексей Артемчук

Правительство приняло нормативно-правовые акты, которые приближают внедрение еАкциза.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Принятые правительством акты касаются:  

  • создания и функционирования системы еАкциз
  • предоставления выписок из системы
  • алгоритм и критерии формирования уникального группового идентификатора

составления акцизного электронного документа.

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Отмечается, что весной Минцифры запустит тестирование, а полноценно заработает еАкциз уже в январе 2026 года.

В сообщении добавляют, что еАкциз даст возможность потребителям проверять легальность продукции через Дію.

Кроме этого бизнес сможет получать акцизные марки без бюрократии и визитов в налоговую службу, а государство не будет терять средства из-за теневого рынка табака и алкоголя.

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