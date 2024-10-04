Совладелец "АТБ" приобрел долю в компании по производству электроэнергии
Пятница, 4 октября 2024, 15:41 -
Антимонопольный комитет согласовал приобретение фондом "Магнум", который принадлежит совладельцу "АТБ" Геннадию Буткевичу, компании "УТ Пауэр".
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Согласно сообщению, комитет предоставил разрешение акционерному обществу "Закрытый недиверсифицированный венчурный фонд „Магнум" на приобретение вместе с ООО „Управляющая компания "Укртепло" контроля над ООО "УТ Пауэр".
Основной вид деятельности "УТ Пауэр" - производство электроэнергии, среди других видов деятельности: передача и распределение электроэнергии, снабжение горячей воды и кондиционированного воздуха, строительство жилых и нежилых зданий и т.д.
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По данным YouControl, "Магнум" принадлежит Геннадию Буткевичу. "Магнум" владеет 18,88% в "УТ Пауэр".
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