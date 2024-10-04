Все разделы
Укр / Рус

Совладелец "АТБ" приобрел долю в компании по производству электроэнергии

Пятница, 4 октября 2024, 15:41 - Артур Крыжный

Антимонопольный комитет согласовал приобретение фондом "Магнум", который принадлежит совладельцу "АТБ" Геннадию Буткевичу, компании "УТ Пауэр".

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Согласно сообщению, комитет предоставил разрешение акционерному обществу "Закрытый недиверсифицированный венчурный фонд „Магнум" на приобретение вместе с ООО „Управляющая компания "Укртепло" контроля над ООО "УТ Пауэр".

Основной вид деятельности "УТ Пауэр" - производство электроэнергии, среди других видов деятельности: передача и распределение электроэнергии, снабжение горячей воды и кондиционированного воздуха, строительство жилых и нежилых зданий и т.д.

Реклама:

По данным YouControl, "Магнум" принадлежит Геннадию Буткевичу. "Магнум" владеет 18,88% в "УТ Пауэр".

энергетика
Реклама:
Материалы по теме
В двух регионах Украины аварийные отключения света – "Укрэнерго" 4 октября 2024, 13:18
Минэнерго: враг атаковал энергообъекты в шести областях 4 октября 2024, 10:53
Зима близко. Как бизнесу подготовиться к возможным блекаутам? 3 октября 2024, 08:49
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте