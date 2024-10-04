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Региональные советы предпринимателей не везде работают: их решили перезапустить

Пятница, 4 октября 2024, 15:04 - Виктор Волокита

Кабинет министров Украины поддержал новую редакцию положения о консультативно-совещательных органах, которые во взаимодействии с властью должны защищать интересы бизнеса на местном уровне.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

"К сожалению, мы слышим от предпринимателей, что региональные советы не везде работают эффективно, а в некоторых регионах вообще не работают. Причины разные, и одна из главных - несовершенство нормативно-правового поля, которое регулирует работу советов.

Решение правительства значительно усиливает роль институтов гражданского общества в формировании региональных советов. Это сделает советы более эффективными в вопросах защиты интересов бизнеса", - отметил первый заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев.

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Основные изменения: 

  • Членство в совете становится выборным. Персональный состав совета избирается каждые четыре года на учредительном собрании. Это должно обеспечить независимость советов от органов власти и позволить им самостоятельно формировать повестку дня.
  • Учредительное собрание организуется при участии общественных организаций. Инициативная группа по организации формируется из представителей общественных институтов и власти на паритетных началах.
  • В период военного положения учредительное собрание и заседание совета могут проводиться в режиме видеоконференций.

"Положение четко определяет процедуру выборов состава советов, требования к кандидатам, условия, при которых прекращается членство в совете", - рассказали в министерстве.

предпринимательство
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