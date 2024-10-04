Харьков, Днепр и Кременчуг получат 28 модульных газовых котельных
Пятница, 4 октября 2024, 14:55 -
Правительство приняло решение передать Харькову, Днепру и Кременчугу 28 модульных газовых котельных.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
"Это альтернативные источники производства тепла, которые помогут этим городам пройти зиму", - отметил глава правительства.
Напомним:
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Уже 82% объектов жилищно-коммунального хозяйства по всей Украине готовы к отопительному сезону.
Международные партнеры Украины в рамках деятельности Фонда поддержки энергетики профинансировали закупку оборудования распределенной генерации мощностью 170 МВт.
Харьков получит от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 21 котельную.
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