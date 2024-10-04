Харьков, Днепр и Кременчуг получат 28 модульных газовых котельных

Правительство приняло решение передать Харькову, Днепру и Кременчугу 28 модульных газовых котельных.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Это альтернативные источники производства тепла, которые помогут этим городам пройти зиму", - отметил глава правительства.

Напомним:

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Уже 82% объектов жилищно-коммунального хозяйства по всей Украине готовы к отопительному сезону.

Международные партнеры Украины в рамках деятельности Фонда поддержки энергетики профинансировали закупку оборудования распределенной генерации мощностью 170 МВт.

Харьков получит от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 21 котельную.

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