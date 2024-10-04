АРМА продало электронные отходы и платы с драгоценными металлами

Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) реализовало через аукционы на "Prozorro.Продажи" два лота электронных отходов и обожженных плат с драгоценными металлами за 3,7 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

На оба аукциона пришла только одна компания - ООО "Свободный Днепр".

Первый лот состоял из электронных отходов массой 45 тыс кг. Стартовая цена лота составляла 1,8 млн грн, а окончательная цена реализации составила 2,2 млн грн.

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Второй лот включал электронные отходы в виде обожженных электронных плат, содержащих драгоценные металлы, весом 23 тыс кг. Этот лот был реализован за 1,52 млн грн при стартовой цене 1,37 млн грн.

Организатором обоих аукционов выступило ООО "Ю.БИЗ".

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