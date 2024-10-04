Компании из Франции, чьим оборудованием РФ обслуживала самолеты, ответили на расследование

Компании Thales и Safran, фигурировавшие в расследовании помощи казахстанских оборонных подрядчиков РФ в обходе санкций, заверили, что с 2014 года придерживаются их.

Об этом сообщает Inform Napalm.

После публикации расследования о деятельности ООО ARC Group и АО "Авиаремонтный завод № 405" (АРЗ 405), действовавших в интересах оборонных подрядчиков РФ и обслуживавших Су-30СМ на которых установлено оборудование Thales и Safran, французские компании дали комментарии.

Компания Thales сообщила, что на "Авиаремонтный завод № 405" АРЗ 405 в Казахстане их оборудование не поставлялось.

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Хотя в компании Thales подтвердили, что они провели обучение части персонала, они отметили, что никаких ремонтных работ или запасных частей казахстанской стороне не предоставлялось. Кроме того, они приостановили все контракты с казахстанским заводом и рассматривают возможность подачи иска с целью расторжения соглашения и возможного требования возмещения убытков.

Они подтвердили, что со своей стороны придерживаются международных санкций с 2014 года.

Напротив, ответ Safran был гораздо более уклончивым. Хотя они заверили, что соблюдают санкции с 2014 года и изложили общие процедуры экспортного контроля, они отказались предоставить какие-либо подробности о связях с организациями, которые обеспечивают техническое обслуживание их компонентов на казахстанской стороне, заявив лишь, что "не желают вдаваться в какие-либо подробности относительно стран или компаний".

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Safran заявили, что прекратили прямые поставки военной техники в Россию в соответствии с санкциями, однако их ответ не раскрыл несколько важных вопросов.

Во-первых, в ответ на прямой вопрос об их отношениях с ARC Group, казахстанской компанией, которая представляла себя как эксклюзивного дистрибьютора Safran в Казахстане и Кыргызстане, они не уточнили, являются ли заявления ARC Group обоснованными. Если ARC Group лживо выдавала себя за эксклюзивного дистрибьютора, компании Safran не составило бы труда просто это опровергнуть. Вместо этого их молчание по этому вопросу вызывает опасения относительно истинных масштабов сотрудничества с ARC Group, а также сомнения, что в Safran полностью осведомлены о действиях ARC Group за их спиной.

Кроме того, Safran не уточнила, какие меры контроля были приняты для предотвращения перепродажи ее оборудования в Россию их казахстанским партнером.

Такое нежелание внести ясность вызывает подозрения относительно вовлеченности компании Safran в схему обхода санкций. Хотя компания, возможно, и придерживалась всех формальностей, их нежелание реагировать по существу вопросов требует дальнейшего расследования.

Сообщается, что веб-сайт ARC Group был закрыт для публичного доступа примерно через неделю после публикации расследования.

Напомним:

Казахстанские специалисты обслуживают российские Су-30СМ, используя французское оборудование Thales и Safran несмотря на санкции.