Забастовка, остановившая половину морских перевозок США, закончилась

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Докеры США приостановили трехдневную забастовку после продления контракта.

Об этом сообщает Bloomberg.

Американские докеры согласились прекратить забастовку, которая парализовала торговлю на восточном побережье США и побережье Персидского залива и угрожала стать фактором президентских выборов.

Международная ассоциация грузчиков и Морская ассоциация США продлили предварительный контракт до 15 января. Работа возобновится уже 4 октября, и обе стороны возобновят переговоры о долгосрочном соглашении, которое будет предусматривать повышение заработной платы примерно на 62%.

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Опасения длительной чрезвычайной ситуации росли в течение недели, аналитики и представители отрасли предупреждали, что перебои быстро выйдут за пределы контейнерного импорта, экспорта и автомобилей, на которые непосредственно повлияла забастовка.

Отмечается, что по оценкам, убытки для экономики США составляли от 3 до 5 миллиардов долларов в день.

Также в сообщении добавляют, что на разгрузку грузов, уйдет более месяца. Портовые терминалы начали забивать люки еще за несколько дней до забастовки, и понадобится некоторое время, чтобы полностью восстановить работу.

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Напомним:

Докеры на восточном и южном побережьях США начали забастовку во вторник: это первое масштабное прекращение работы за почти 50 лет, что остановило примерно половину морских перевозок страны.