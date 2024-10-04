Федоров прогнозирует "прорыв" в локализации украинских технологий из-за высокой доходности

В Украине создали самый высокий показатель маржинальности технологических компаний, что поможет сделать "прорыв" в локализации отечественных продуктов.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет Forbes Ukraine.

"Мы создали в Украине маржинальность в 25%. Это самый высокий показатель в мире, и он позволяет украинским компаниям зарабатывать больше и реинвестировать в развитие", - сообщил министр.

Он пояснил, что высокая маржинальность позволит сделать прорыв в локализации отечественных продуктов.

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При этом, средняя маржинальность компаний, которые занимаются технологиями в странах НАТО, составляет около 17%. В странах Европейского Союза - 15%, отметил Федоров.

По его словам, в Украине удалось устранить много ненужных регуляций, и сегодня, вероятно, в стране "лучшая регуляторная среда для запуска стартапов в сфере технологий обороны".