В Пермском крае РФ бушует пожар на базе по хранению нефтепродуктов

Ночью 4 октября в Пермском крае России вспыхнул пожар на частной базе по хранению нефтепродуктов – огонь охватил емкости с топливом.

Источник: МЧС РФ в Telegram

Дословно МЧС: "В промзоне деревни Осенцы горит частная база по хранению нефтепродуктов на 10 000 квадратов. Огонь охватил емкости с топливом".

Детали: Причину возгорания не называют.

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Сообщается, что пожар локализовали, продолжается тушение.

На месте работают более 60 специалистов и 19 единиц техники.

МЧС РФ уверяет, что пострадавших нет.

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Предыстория:

В ночь на 4 октября в Воронежской области беспилотник атаковал нефтебазу ООО "Аннанефтепродукт" в поселке городского типа Анна.

Украинская правда.