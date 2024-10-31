В Киеве из-за атаки российских дронов повреждена высоковольтная ЛЭП

В ночь на 31 октября в Подольском районе Киева было зафиксировано падение обломков дрона: повреждена высоковольтная линия электропередачи и окна в нескольких домах, горела трава.

Источник: начальник Киевской МВА Сергей Попко

Прямая речь: В результате атаки ударных дронов вооруженных сил Российской Федерации по Киеву в Подольском районе города зафиксировано падение обломков. Предварительно, есть информация о пожаре. Оперативные службы следуют на место происшествия".

Дополнено: В 6:15 Попко добавил, что в результате падения обломков в Подольском районе, на открытой местности возникло возгорание травы на площади примерно 50 м. кв. Пожар ликвидируют.

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Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

В 6:40 Попко сообщил, что пожар в Подольском районе Киева удалось ликвидировать.

Повреждены окна в двух двухэтажных жилых домах и одном административном здании.

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Также есть информация о повреждении высоковольтной линии электропередач.

Информация о пострадавших не поступала.

Напомним: В столице ночью дважды звучала воздушная тревога, а на подступах к городу работала противовоздушная оборона.

Украинская правда