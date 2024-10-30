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Госспецсвязи: хакеры атакуют бухгалтеров украинских предприятий

Среда, 30 октября 2024, 15:02 - Виктор Волокита

Команда CERT-UA, которая действует при Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины, обнаружила новую волну фишинговых атак, направленных на бухгалтеров украинских предприятий.

Об этом сообщает Госспецсвязи

"Злоумышленники рассылают электронные письма, имитирующие сообщения от Государственной налоговой службы Украины. Упомянутые письма содержат PDF-документы со ссылкой на файловый сервис на котором размещен архив. Открытие его содержимого приведет к установке на компьютере вредоносной программы, которая предоставляет злоумышленникам удаленный доступ к нему", - говорится в сообщении.

Отмечается, что описанная активность финансово мотивирована и осуществляется группировкой UAC-0050. В зоне риска находятся бухгалтеры предприятий, на компьютерах которых осуществляется работа с системами дистанционного банковского обслуживания.

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В некоторых случаях от момента заражения до момента похищения средств может проходить не более часа.

хакеры Украина
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