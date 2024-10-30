В "Укрэнерго" прогнозируют самую тяжелую за последние три года зиму

По словам исполняющего обязанности главы "Укрэнерго" Алексея Брехта, зима 2024-2025 будет одной из самых тяжелых за предыдущие три года.

Источник: Брехт в интервью Суспільному

Детали Чиновник отметил, что в "Укрэнерго" готовятся к нескольким возможным сценариям прохождения этой зимы.

Прямая речь Брехта: "Три варианта, которые в том числе учитывают худший сценарий - продолжение массированных обстрелов инфраструктуры, передающей сети, объектов генерации и так далее".

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Детали Он напомнил, что весной из-за обстрелов РФ Украина потеряли 9 ГВт генерирующей мощности, что равно летнему потреблению электроэнергии Нидерландами, или ночному потреблению электроэнергии Украиной летом.

По словам Брехта, это "значительная потеря", "Укрэнерго" имеет план восстановить эти мощности.

Худший сценарий прохождения зимы, который рассматривают - продолжение массированных атак России по объектам генерации.

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Прямая речь Брехта: "При условии этого сценария, при наличии того объема импорта электрической энергии, который мы имеем уже сегодня, мы можем иметь ограничения мощности электрической энергии в критические, холодные дни, величиной до двух очередей графиков отключений, не более. То есть до 8 часов".

Что предшествовало: Издание FT сообщило, что Украина и Россия ведут предварительные переговоры о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре друг друга.

Напомним: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение воздушных атак России по украинским энергетическим объектам и грузовым кораблям может открыть путь к переговорам о прекращении войны.

Украинская правда