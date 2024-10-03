"Энергоатом" отменил ремонт фасада Хмельницкой АЭС после ценового скандала

Хмельницкая АЭС не будет восстанавливать фасады по завышенным ценам: начато расследование, а договор с поставщиком расторгнут.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

"В соответствии с приказом генерального директора Хмельницкой АЭС Андрея Козюры от 30 сентября 2024 г. №1914, начато служебное расследование, а договор с поставщиком расторгнут", - говорится в сообщении.

Энергокомпания утверждает, что еще за неделю до появления цен соответствующими подразделениями "Энергоатома" было установлено их несоответствие в проектной документации этой закупки.

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По результатам расследования будут приняты соответствующие кадровые и дисциплинарные решения, добавили в пресс-службе.

Напомним:

Филиал "Хмельницкая атомная электрическая станция" по результатам тендера заказала восстановление фасадов стоимостью 6,75 млн грн с завышенными ценами на некоторые материалы в 1,5-2,5 раза.

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