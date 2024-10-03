Продавец техники Apple возместил 10 млн неуплаченных налогов до получения подозрения

Директор компании, которая через собственную сеть магазинов продает технику Apple, возместил государству 10 млн грн неуплаченных налогов. Детективы Теруправления Бюро экономической безопасности в городе Киеве сообщили ему о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Следствие установило, что должностные лица предприятия в течение двух лет не отразили реальную прибыль компании. Оплату товара принимали на счета различных подконтрольных ФЛП. Таким образом снизили доход на сумму более 55 млн грн.

"Как следствие, компания не уплатила в государственный бюджет Украины более 10 млн грн налогов", - говорится в сообщении.

Реклама:

Директору общества сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

"К моменту объявления подозрения предприятие возместило сумму нанесенного ущерба в полном объеме", - отметили в БЭБ.

Напомним:

Реклама:

Детективы Бюро экономической безопасности во Львовской области разоблачили группу лиц, которые наладили схему незаконного перемещения техники Apple, а также аксессуаров к ней.