Государство профинансировало четыре индустриальных парка на более чем 200 миллионов

Четырем индустриальным паркам выделили госфинансирование на сумму 216 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Поддержка касается ключевых проектов в таких парках - "Запад-Ресурс" (Львовская область), "Хмельницкий" (Хмельницкая область), "Ковель Порто" (Волынская область) и "Белая Церковь 1" (Киевская область). Эти инвестиции обеспечат создание необходимых условий для привлечения инвесторов и развития производственных мощностей.

"Индустриальные парки - это прекрасная возможность для производителей, поскольку они решают несколько важных вопросов для инвесторов: обеспечение землей, подключение к инженерным сетям, наличие готовых промышленных зданий и снижение стоимости оборудования. На сегодня уже восьми индустриальным паркам выделено государственное стимулирование на сумму 713,6 млн гривен", - отметила Первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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Сообщается, что Индустриальные парки получат соответствующее финансирование после прохождения всех необходимых процедур.

Индустриальный парк "Запад-Ресурс" (г. Городок, Львовская область)

Компания-инициатор ООО "Евро-Инвест-Холдинг" совместно с государством будет работать над развитием критической инфраструктуры, в частности бытовой канализации. Общая стоимость проекта - 30,8 млн гривен, из которых государство покроет около 15,1 млн гривен. Это важное для парка обновление обеспечит инженерные сети, необходимые для привлечения новых инвесторов. также это будет стимулировать местное экономическое развитие, создавая новые возможности для бизнеса.

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Индустриальный парк "Хмельницкий"

Управляющая компания ООО "УК „МИП ХМЕЛЬНИЦКОГО" получила государственное финансирование для строительства ряда инфраструктурных объектов - водоснабжение, электроснабжение и реконструкция подъездной дороги. Общая стоимость проекта - 327 млн гривен, из которых государство покроет 51,4 млн гривен. Это позволит существенно улучшить условия для инвесторов и облегчить доступ к парку. Это повысит его конкурентоспособность на рынке.

Индустриальный парк "Ковель Порто"

Проект, созданный ООО "КОМПРЕССОРНАЯ ТЕХНИКА", сосредоточен на модернизации железнодорожного подъездного пути для развития логистических связей между Украиной и странами Европейского Союза. Использование двух типов железнодорожных путей позволит значительно упростить транспортировку продукции, как на внутреннем, так и на международном уровне. Общая стоимость проекта составляет 144,8 млн гривен, из которых 69,8 млн гривен будет покрыто государственным финансированием. Этот проект является ключевым для развития международной торговли и логистики региона.

Индустриальный парк "Белая Церковь 1"

ООО "Индустриальный парк „Белая Церковь 1" получило поддержку для реализации важных инфраструктурных проектов, таких как строительство водоснабжения, водоотведения и электрических сетей. Кроме того, планируется капитальный ремонт дорог и благоустройство территории. Общая стоимость работ оценивается в 159,5 млн гривен, из которых государство покроет около 79,8 млн гривен. Эти инвестиции направлены на создание удобных условий для резидентов парка, что повысит его привлекательность для инвесторов.

Напомним:

Количество зарегистрированных индустриальных парков в Украине за период большой войны увеличилось более чем в 2 раза.