Более 200 иностранцев хотят открыть бизнес в Украине через uResidency
Четверг, 3 октября 2024, 16:16 -
С запуска программы электронного резидентства уже поступило более 200 заявок от иностранцев, желающих зарегистрировать предприятие в Украине.
Об этом сообщает вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Делимся опытом в цифровизации с миром - запустили первый международный цифровой продукт uResidency и уже получаем заявки от будущих резидентов. В общем 200+ иностранцев зарегистрировались в программе", - говорится в сообщении.
Напомним:
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Украина объявила о запуске uResidency - программы, которая позволяет иностранцам открывать бизнес в Украине.
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