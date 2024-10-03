Более 200 иностранцев хотят открыть бизнес в Украине через uResidency

С запуска программы электронного резидентства уже поступило более 200 заявок от иностранцев, желающих зарегистрировать предприятие в Украине.

Об этом сообщает вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Делимся опытом в цифровизации с миром - запустили первый международный цифровой продукт uResidency и уже получаем заявки от будущих резидентов. В общем 200+ иностранцев зарегистрировались в программе", - говорится в сообщении.

Напомним:

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Украина объявила о запуске uResidency - программы, которая позволяет иностранцам открывать бизнес в Украине.