В Минфине думают, как растянуть разовые $50 млрд от доходов на замороженные средства РФ

Министерство финансов Украины размышляет над тем, как наиболее эффективно растянуть во времени анонсированное до 2025 года финансирование международных партнеров в размере $50 млрд за счет доходов на замороженные российские активы, поскольку этот источник доходов является разовым.

Об этом сообщил министр Сергей Марченко, передает "Интерфакс-"Украина".

"Есть взаимоисключающие задачи: как найти средства на восстановление, как растянуть эти средства, ограниченные, 50 миллиардов, которые являются разовой акцией - их больше нельзя будет повторить - на трехлетнюю перспективу, как минимум", - сказал он в кулуарах форума "Диалоги с NV о будущем. Бизнес и война".

Марченко напомнил, что в проекте госбюджета на 2025 год заложено внешнее финансирование $38,4 млрд.

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"У нас сейчас потребность $38 млрд, и в 2026-м чуда не произойдет, что у нас там все сбалансируется, даже если теоретически думать об этом. Поэтому думаем (над лучшим вариантом использования $50 млрд)", - добавил глава Минфина.

Выступая на форуме, Марченко подчеркнул, что заложенные в проекте госбюджета-2025 $38,4 млрд - "это не данность", а необходимость выполнения реформ. По его словам, несмотря на заявление Евросоюза о выделении 35 млрд евро Украине в рамках заявленного G7 механизма использования доходов на замороженные российские активы, необходимо будет еще проделать значительную работу, чтобы закрепить эти безусловно важные политические заверения на бумаге.

Напомним:

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В июле в Европейском союзе объявили о передаче Украине транша в размере 1,5 млрд евро из прибыли от замороженных российских активов.