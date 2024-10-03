IT Ukraine о бронировании айтишников: непрогнозируемость, но динамика немного улучшилась

В Украине в ІТ-отрасли в среднем 2% забронированных специалистов, причем динамика немного улучшилась благодаря программе "еБронирование".

Об этом сообщила исполнительный директор ассоциации IT Ukraine Мария Шевчук в интервью ЭП.

"Процессы, которые раньше занимали полтора месяца, сейчас могут занимать 15-20 минут", - рассказала Мария Шевчук.

Она также отметила, что ознакомилась с исследованием, которое касается всех отраслей, в частности ИТ.

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"Если будет мобилизовано 15% специалистов компании, то начнутся необратимые процессы. Если идти по абсолютным цифрам этого исследования, то должно быть 85% забронировано. Это невозможно, но и 1-2% - это непрогнозируемость, это влияет на заказ. Заказчики хотят понимать, что в течение определенного времени специалист будет работать", - отметила директор ассоциации IT Ukraine.

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