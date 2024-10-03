НБУ считает, что защитил сбережения украинцев от инфляции, несмотря на ослабление гривны
За год курс гривны к доллару ослаб на 9%, но НБУ считает, что в контексте привлекательности гривны защитил сбережения населения от инфляции.
Об этом говорится в колонке главы НБУ Андрея Пышного для ЭП.
Так, Пышный сообщает, что за год курс гривны к доллару на наличном рынке, где покупает и продает валюту население, ослаб на 9%.
"Напомню, что ставки по гривневым срочным депозитам год назад даже за вычетом налогов превышали 12%. Ставки по облигациям внутреннего государственного займа были еще выше и достигали 19%", — отметил он.
Вместе с тем он подчеркнул, что в контексте привлекательности гривни задачей Нацбанка прежде всего является "защита гривневых сбережений населения от инфляции".
"Эта защита была обеспечена в полной мере, в том числе благодаря умеренной курсовой динамике", — добавил глава регулятора.