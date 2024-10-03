"Укрзализныця" модернизировала плацкартные вагоны

"Укрзализныця" модернизировала еще 4 плацкартных вагона на собственных мощностях.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что в "Укрзализныце" обновили интерьер, экстерьерное лаковое покрытие и все табло; обустроили систему кондиционирования; установили вакуумные туалеты; разместили возле мест пассажиров стандартные розетки, порты USB и Type-C.

"Сегодня вагоны из этой партии отправятся в первый рейс в составе поезда №7/8 Киев - Черновцы. Отныне он будет полностью укомплектован модернизированными плацкартными вагонами, стоимость проезда в которых останется без изменений", - говорится в сообщении.

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Всего с начала полномасштабного вторжения Укрзализныця уже восстановила 33 пассажирских вагона, из них 29 - плацкартные.

Напомним:

"Укрзализныця" обновляет пассажирский подвижной состав. Часть новых вагонов появится осенью 2024 года.

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