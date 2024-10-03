Минэкономики назвало главные причины роста цен в магазинах

За 8 месяцев 2024 года потребительские цены выросли на 4,9%, что было вызвано ростом тарифов на свет, нехватка сельхозпродукции и дефицит кадров.

Об этом свидетельствуют данные Минэкономики из мониторинга основных событий в экономике.

Как указано в обзоре, отсутствие традиционной летней дефляции в этом году и рост цен в августе объясняются одновременным влиянием нескольких инфляционных факторов.

Повышение цен стало следствием предыдущего роста стоимости электроэнергии и необходимости поиска альтернативных источников энергоснабжения, что повлекло дополнительное ценовое давление.

Реклама:

Ситуацию также осложнили нехватка сельскохозяйственной продукции, вызванная неблагоприятными погодными условиями, и общий дефицит рабочей силы в стране. К тому же значительный уровень неопределенности из-за боевых действий также остается важным фактором, сдерживающим стабилизацию рынка.

В то же время Минэкономики отмечает, что мораторий на повышение тарифов на часть коммунальных услуг и монетарная политика Национального банка Украины затормозили инфляцию. Это способствовало стабилизации цен, особенно в непродовольственном сегменте рынка, где наблюдалось даже некоторое снижение цен.

Дополнительным фактором удержания роста цен стала ситуация на мировом рынке топлива. В августе нефть марки Brent подешевела на 5,2%, что позволило избежать резких колебаний на внутреннем рынке топлива, несмотря на ожидаемое повышение акцизов. Это, в свою очередь, положительно повлияло на общую динамику цен на топливо в Украине, отмечают в Минэкономики.

Реклама: