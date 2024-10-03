"Укрнафта" дополнительно получила более 5 тыс тонн нефти после капремонтов скважин

ПАО "Укрнафта" в январе-июне 2024 года провело ряд капитальных ремонтов скважин, что позволило компании получить почти 5,3 тыс. тонн дополнительно добытой нефти.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Речь идет о шести операциях на скважинах, которые выполнили внешние партнеры, победившие в тендерах на платформе государственных закупок Prozorro.

"Результат всех проведенных мероприятий по состоянию на август 2023 года - 5,3 тыс тонн дополнительной добычи нефти и 8,061 млн кубометров газа", - отметил директор ПАО „Укрнафта" Сергей Корецкий.

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В общем, за год компания дополнительно ожидает 23 тыс тонн нефти и 30 млн кубометров природного газа.

Напомним:

"Укрнафта" увеличивает нетопливные продажи в собственной сети автозаправочных комплексов. За 8 месяцев 2024 года выручка от реализации сопутствующих товаров и услуг выросла на 104% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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