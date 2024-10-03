Продавцам электроники после проверок доначислили более 2 миллиардов налогов
Налоговая служба провела 1590 проверок точек продажи электронной техники и по их результатам насчитала продавцам 2,16 млрд грн налогов.
Об этом сообщает заместитель председателя парламентского комитета по налогам и финансам Ярослав Железняк.
Сейчас продолжается более 170 фактических проверок компаний, продающих электронную технику, в частности технику Apple, включая такие сети под ТМ "ЯБКО", "YABLUKA", "STYLUS", "Техно Еж", "Touch", "eStore", "iStore", "iPeople", "Appleroom".
"В наиболее популярных сетях стоял "хронометраж". Это когда работник налоговой физически находится в магазине", - уточнил Железняк.
Он опубликовал данные, когда во время хронометража в одной из сетей продажи средняя выручка была втрое выше, чем когда в магазине отсутствовал работник налоговой.
Напомним:
Детективы Бюро экономической безопасности во Львовской области разоблачили группу лиц, которые наладили схему незаконного перемещения техники Apple, а также аксессуаров к ней.