Фонд гарантирования продает мегапул активов четырех банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставит на торги 16 октября 2024 года межотраслевой мегапул активов четырех ликвидируемых банков со стартовой ценой 109,4 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

"16 октября 2024 года в системе Prozorro.Продажи состоится аукцион по продаже мегапула, сформированного из активов АО "МР Банк", АО "Мегабанк", ПАО "Проминвестбанк" и АО "Банк Сич", которые ликвидируются Фондом гарантирования вкладов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что активы, включенные в лот, объединены по межотраслевому принципу. Должники осуществляют деятельность в различных отраслях экономики, в частности в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов, а также в сфере административного и вспомогательного обслуживания.

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В лот включены права требования и имущественные права по кредитным договорам с юридическими и физическими лицами, а также дебиторская задолженность.

В Фонде рассказали, что в залоге по кредитам - жилая и коммерческая недвижимость, земельные участки, оборудование, транспорт и другое имущество. Среди залога - пятикомнатная квартира в центре Киева, недвижимость в Кривом Роге, Мукачево и Широковском районе Днепропетровской области.

Торги будут проходить по голландской модели аукциона. Начальная цена лота - 109,4 млн грн.

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Напомним:

В "Златобанке" прекращены выплаты гарантированного возмещения вкладчикам и завершена ликвидационная процедура.