Производитель дронов обвиняет ТЦК в похищении главного инженера за неделю до бронирования

Украинская компания Ptashka Drones заявляет, что ее главного инженера по разработке систем противодействия БпЛА похитили по дороге к работе и доставили в ТЦК.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"ТЦК похитили нашего главного инженера по разработке систем противодействия БпЛА прямо по улице по дороге на работу", - говорится в сообщении.

До критичности и бронирования работника осталось меньше недели, утверждает разработчик систем БпЛА.

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Согласно посту, инженер официально трудоустроен, а компания имеет справки о гражданско-правовых обязательствах перед военными частями и незавершенные контракты на поставку ударных дронов.